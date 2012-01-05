Правительство утвердило проект строительства дороги в обход Мелитополя

Кабинет министров утвердил рабочий проект строительства дороги в обход Мелитополя (Запорожская обл.) от автодороги Харьков-Симфирополь-Алушта-Ялта до автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, стоимость которой составит 116,524 млн. грн. Согласно распоряжению правительства, размещенному на сайте Верховной Рады, общая протяженность дороги в обход Мелитополя составит 5 км. Дорога получит вторую категорию. Стоимость строительно-монтажных работ составит 92,369 млн. грн. Срок строительства — 21 месяц.

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