Правительство утвердило проект строительства дороги в обход Мелитополя
14:36, 05 января 2012Транспорт/Связь
0
Кабинет министров утвердил рабочий проект строительства дороги в обход Мелитополя (Запорожская обл.) от автодороги Харьков-Симфирополь-Алушта-Ялта до автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск, стоимость которой составит 116,524 млн. грн.
Согласно распоряжению правительства, размещенному на сайте Верховной Рады, общая протяженность дороги в обход Мелитополя составит 5 км. Дорога получит вторую категорию.
Стоимость строительно-монтажных работ составит 92,369 млн. грн.
Срок строительства — 21 месяц.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter