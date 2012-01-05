ЮЗЖД назначила в Рождественские дни дополнительные поезда Киев-Москва

Юго-Западная железная дорога назначила на 7, 8 и 9 января дополнительные поезда сообщением Киев-Москва.

Как сообщает ЮЗЖД, в частности, пассажирский поезд № 252/251 сообщением Киев-Москва отправится 7 и 9 января, пассажирский поезд № 104/21 сообщением Киев-Москва отправится 8 января.

Напомним, ранее ЮЗЖД сообщила об отмене двух дополнительных поездов в западном направлении в канун Нового года в связи со снижением пассажиропотока. В частности, 30 декабря в кассы железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский было возвращено около 2,5 тыс. билетов, что в 4 раза превышает среднесуточную статистику.

В целом для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в дальнем сообщении в канун новогодних и рождественских праздников Юго-Западная железная дорога подготовила 17 подвижных составов, назначила 12 дополнительных поездов на 68 рейсов, в составе которых задействовано 273 вагона.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога — одна из ведущих транспортных артерий Украины. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении ЮЗЖД.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

ЮЗЖД по итогам 2010 года увеличила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – с 35,148 до 87,612 млн. грн.