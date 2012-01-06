В госбюджете предусмотрены 352 млн. грн. на приобретение 986 школьных автобусов

В государственный бюджете в этом году предусмотрены средства на приобретение почти 1 тыс. школьных автобусов для перевозки детей, проживающих в сельской местности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, размещенном на Правительственном портале.

По ее данным, в государственном бюджете на 2012 год с целью закупки школьных автобусов предусмотрено 352 млн. грн. - в пять раз больше, чем в прошлом году.

"Это даст возможность приобрести 986 школьных автобусов, из которых 43 - для детей с ограниченными физическими возможностями", - сказано в сообщении.