Томенко просит Азарова разъяснить, какая система парковки автомобилей действует с 1 января

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ обращение с просьбой дать официальные разъяснения относительно новых правил парковки автотранспорта, которые вступили в силу с 1 января 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что с 1 января 2012 года вступили в силу пункты 14 и 16 Правил парковки транспортных средств, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года № 1342. Этими пунктами, в частности, определяется, что площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 10 мест для парковки, также на специально оборудованных площадках для платной парковки обязательно должны быть установлены автоматические въездные и выездные терминалы.

В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, действующими остались положения пункта 29 Правил, согласно которым оплата стоимости услуг по содержанию площадок для платной парковки осуществляется как через парковочные автоматы или автоматические въездные и выездные терминалы, так и путем приобретения парковочного талона с определенной длительностью парковки.

Ввиду вышеупомянутого и учитывая то, что, по сообщениям многих СМИ, с 1 января 2012 года водители не обязаны платить наличностью за услуги не оборудованных паркоматами и терминалами парковочных площадок, Н.ТОМЕНКО попросил премьер-министра принять меры по скорейшему предоставлению официальных разъяснений относительно того, каким образом должна оплачиваться стоимость парковки на не оборудованных паркоматами и терминалами площадках, а также какие меры будут приниматься для обеспечения выполнения положения об обязательном оборудовании парковочных площадок паркоматами и терминалами.