Евроконтроль высоко оценил подготовку Украэроруха к Евро-2012

Директор, главный менеджер по операционным вопросам директората Евроконтроля по Менеджменту Сети Джо СУЛТАНА высоко оценил состояние подготовки Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в части организации структуры воздушного пространства и модернизации оборудования.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом Д.СУЛТАНА сообщил на заседании с представителями Украэроруха.

"Мы обсудили будущий чемпионат Европы по футболу 2012 года и то, как Евроконтроль и Украэрорух будут сотрудничать в этом контексте. Мне выпала возможность посетить Районный диспетчерский центр РСП "Киевцентраэро" и увидеть большие изменения, которые происходят в системе. Здесь видно, что "Украэрорух" приложил много усилий и сделал достаточно большие инвестиции в развитие. Думаю, является очевидным, что вложенные в оборудование средства оправданы. В украинском воздушном пространстве нет задержек даже при том, что интенсивность воздушного движения постоянно растет. Эти инвестиции свидетельствуют, что в ближайшее время не будет возникать задержек", - сказал Д.СУЛТАНА.

*** Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) создано в 1992 году, оно предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию.