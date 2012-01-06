ГАИ призывает водителей быть внимательными из-за ухудшения погодных условий
13:18, 06 января 2012Транспорт/Связь
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Столичная ГАИ обращает внимание водителей на то, что на территории Киева в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры, облачность и осадки в виде дождя с мокрым снегом.
Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и ДТП, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева.
В связи с этим столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.
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