ГАИ призывает водителей быть внимательными из-за ухудшения погодных условий

Столичная ГАИ обращает внимание водителей на то, что на территории Киева в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры, облачность и осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Все эти факторы значительно усложняют условия для движения транспортных средств и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и ДТП, сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева.

В связи с этим столичная Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.