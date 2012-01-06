«Визз Эйр Украина» планирует с марта возобновить перелеты из Львовского аэропорта

Первая украинская бюджетная (лоукост) авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine) намерена с марта 2011 года возобновить авиаперелеты из международного аэропорта «Львов».

Как сообщили УНИАН в компании, планируется, что компания дважды в неделю будет выполнять рейс из Львова в Дортмунд (Германия) и три раза в неделю рейс в Венецию /Тревизо (Италия).

«Возобновить перелеты позволило завершение ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта. Модернизация аэропорта повысила качество обслуживания пассажиров», - отметил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

Напомним, что рейсы в Дортмунд и Венецию/Тревизо с мая 2011 были перенесены из Львова в аэропорт «Киев» (Жуляны).

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе.

С 27 марта 2011 года авиакомпания «Визз Эйр Украина» сменила аэропорт базирования в Киеве и начала осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь».

В 2011 году «Визз Эйр Украина» планировала перевезти 700 тыс. пассажиров, что на 28% больше, чем в 2010 году, когда было перевезено 546 тыс. пассажиров.

Строительство нового аэровокзала Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого в конце 2011 года завершила корпорация «Альтис-Холдинг» (Киев). Тестовая эксплуатация нового терминала продлится до марта 2012 года, после чего будет начато его коммерческое использование.

Реконструированный Международный аэропорт «Львов» рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

Реконструкцию ВПП аэродрома «Львов» осуществляет ФПГ «Альтком» (Донецк).