В Киеве в этом году отремонтируют 18 километров трамвайных путей

В Киеве в этом году планируют отремонтировать 17,6 километров трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, Программой социально-экономического развития столицы на 2012 год предусмотрено начать полную реконструкцию трамвайных путей на улицах: Глыбочицкая, Дмитровская и на участке от ул. Городской до улицы Селянской в Пуще-Водице.

По словам председателя КГГА Александра ПОПОВА, приоритетность ремонта этих участков трамвайных путей определили киевляне, ведь именно по поводу состояния линий вдоль этих улиц в КГГА поступило больше всего жалоб.

«Сегодня именно электротранспорт как вид общественного транспорта считается самым безопасным, самым дешевым и наиболее экологически чистым в Европе. Поэтому мы уделяем значительное внимание его развитию в Киеве. Речь идет и о ремонте уже существующих путей, и о строительстве новых. На 2012 год мы запланировали большой объем таких работ, и намерены четко их выполнить», – сказал председатель горгосадминистрации.

На улице Глыбочицкой планируют восстановить 4,2 км трамвайной линии в одноколейном измерении, и столько же контактной сети. На выполнение проектных работ в бюджете Киева на 2012 г. заложили 800 тыс. грн., а общая стоимость объекта составит 32 млн. грн.

Еще 4,8 километров контактной сети и колей в одноколейном измерении собираются отремонтировать на ул. Дмитровский. Это будет стоить 34 млн. грн. На выполнение проектных работ в 2012 году будет израсходовано 800 тыс. грн.

Дороже обойдется ремонт путей и сети на участке от ул. Городской до улицы Селянской в Пуще-Водице. Общая стоимость этого проекта будет составлять 136,7 млн. грн. В 2012 году также планируется начать работы по реконструкции этой линии, на выполнение которых предусмотрено 2 млн. грн. Длина этой трамвайной линии в одноколейном измерении – 8,6 км.

Председатель КГГА отметил актуальность восстановления трамвайных путей для Киева, ведь речь идет об улучшении условий перевозки около 75 тыс. жителей Оболонского района и Пущи-Водицы.

А.ПОПОВ также сообщил, что при реконструкции трамвайных линий на улицах Глыбочицкая, Дмитровская и в Пуще-Водице будет применена новейшая технология укладки рельсов, что позволит значительно уменьшить шум - на 7-8 децибел и вибрацию от прохождения трамвая. Это будет способствовать более комфортному проживанию жителей прилегающих улиц. Кроме того, на совмещенном полотне трамвайные рельсы будут находится на одном уровне с проезжей частью улиц, что обеспечит свободный проезд автотранспорта.