Гендиректором Кременчугского колесного завода назначен Машкевич

Председателем правления - генеральным директором ПАО «Кременчугский колесный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) назначен Сергей МАШКЕВИЧ вместо Анатолия КОРШУНОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

По предоставленной информации, соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета завода.

До назначения С.МАШКЕВИЧ был первым заместителем председателя правления - финансовым директором завода.

А.КОРШУНОВ занимал должность председателя правления - генерального директора Кременчугского колесного завода с января 2005 года.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей. Все колеса КрКЗ сертифицированы в Украине и в России, а с 2001 г. сертифицирована система обеспечения качества согласно требованиям международных стандартов серии ISO 9001.

Кременчугский колесный завод в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличил производство на 41,3%, или на 631,98 тыс. шт., - до 2 млн. 160,5 тыс. колес.