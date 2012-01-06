На строительство депо на станции Дарница было направлено 79,7 млн. грн.

На строительство депо по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai на ст. Дарница в 2011 году было направлено 79,7 млн. грн.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует весной 2012 года ввести в эксплуатацию на станции Дарница в Киеве современный высокотехнологичный центр (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai.