На строительство депо на станции Дарница было направлено 79,7 млн. грн.
17:00, 06 января 2012Транспорт/Связь
0
На строительство депо по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai на ст. Дарница в 2011 году было направлено 79,7 млн. грн.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует весной 2012 года ввести в эксплуатацию на станции Дарница в Киеве современный высокотехнологичный центр (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов Hyundai.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter