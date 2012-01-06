Кременчугский колесный завод в 2011 году снизил объемы производства на 4,4%

ПАО "Кременчугский колесный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизило объемы производства на 4,4%, или 94,1 тыс. шт. до 2 млн. 066,4 тыс. колес.

Об этом сказано в сообщении предприятия, которым располагает УНИАН.

Ранее предприятие сообщало, что завод планирует по итогам 2011 года увеличить производство на 10% - до 2,3 млн. колес.

Справка УНИАН. ПАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

Кременчугский колесный завод в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличил производство на 41,3%, или на 631,98 тыс. шт. - до 2 млн. 160,5 тыс. колес.