Rolls-Royce объявил о рекорде продаж в 2011 году

Брюссель. Британская компания автомобилей класса люкс Rolls-Royce объявила о рекорде продаж в 2011 году, поставленном за всю историю существования компании с 1906 года.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на Rolls-Royce.

Всего на протяжении 2011 года Rolls-Royce продал 3538 автомобилей, что на 31% больше, чем в 2010 году.

При этом продажи на азиатском рынке выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом, продажи на британском рынке – на 30%, на рынке Северной Америки – на 17%.

Предыдущий рекорд продаж компании был достигнут лишь в 1978 году.

В 2011 году самой большой популярностью пользовалась модель Ghost, цена которой в базовой комплектации составляет около 205 тыс. евро.