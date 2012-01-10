Белорусская железная дорога в этом году откроет новый маршрут Минск-Алматы

Минск. Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными администрациями России и Казахстана прорабатывает вопрос о возможности открытия в текущем году нового пассажирского сообщения – по маршруту Минск-Алматы через Самару, Илецк. Об этом сообщает пресс-служба БЖД.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, данное сообщение планируется открыть с вводом летнего графика пассажирских перевозок на 2012/2013 год.

«Кроме этого, поэтапная реализация плана совместных действий по организации скоростного сообщения Минск-Вильнюс позволила сократить время нахождения пассажиров в пути с четырех до трех часов за счет ускорения поездов и частичной оптимизации контроля при пересечении государственной границы», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Справка УНИАН. В 2011 году был введен новый круглогодичный поезд Минск-Москва-Архангельск периодичностью один раз в неделю; продлен маршрут следования поезда Брест-Барановичи-Челябинск через Астану до Караганды периодичностью два раза в неделю; пусть следования поезда № 7/8 формирования Российских железных дорог, ранее следовавшего из Москвы до Минска, продлен до Бреста с периодичностью курсирования через день; возобновилось железнодорожное сообщение Минск-Рига с курсированием составов на паритетных условиях, а также Брест-Баку с использованием беспересадочного вагона.

Всего в 2011 году белорусской магистралью в отдельные периоды для обеспечения возрастающего пассажиропотока было назначено 614 дополнительных поездов, в том числе 404 – в международном сообщении.