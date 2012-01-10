Парк Белорусской ж/д в этом году пополнится новыми поездами

Минск. Парк Белорусской железной дороги в 2012 году пополнится новым тяговым и моторвагонным подвижным составом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в пресс-службе БЖД.

«В 2012 году БЖД планирует приобрести 6 грузовых электровозов и 3 пассажирских тепловоза. Кроме этого, в локомотивном депо Лида для БЖД изготовят 12 маневровых тепловозов», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.

Для городских линий нового формата Белорусская железная дорога закупит 3 пассажирских электропоезда, для региональных линий - 2 электропоезда бизнес-класса и 6 одновагонных дизель-поездов эконом-класса.

Также в 2012 году запланирована модернизация подвижного состава.

«Предусмотрена установка на ряде тепловозов более экономичных дизельных двигателей, а также микропроцессорных систем управления и регулирования электрической передачей. Локомотивы будут оборудованы и новыми кабинами машиниста с эргономичными пультами управления. Модернизация не только улучшит техническое состояние тепловозов и сократит расходы по их дальнейшему обслуживанию, но позволит достичь 10-15% экономии топлива и в 2-2,5 раза сократить расход масла», - сообщили на Белорусской железной дороге.

Справка УНИАН. В 2011 году Белорусская железная дорога приобрела 3 современных электропоезда для городских линий, 2 электропоезда бизнес-класса для региональных линий, а также 3 пассажирских тепловоза. Локомотивное депо Лида изготовило для БЖД 12 маневровых тепловозов.