Власти Хмельницкой области намерены повысить тарифы на перевозку пассажиров автобусами, работающими в обычном режиме движения, в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении на 13%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект распоряжения губернатора обнародован на сайте Хмельницкой областной государственной администрации.

В частности, текстом документа предлагается определить тариф в размере 0,25 грн. за 1 пассажиро-километр (без НДС) для юридических лиц, физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, которые работают на общей и упрощенной системах налогообложения и являются плательщиками налога на добавленную стоимость; 0,30 грн. за 1 пассажиро-километр - для юридических лиц, физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, которые избрали упрощенную систему налогообложения и не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

В то же время проектом документа планируется оставить неизменным тариф на перевозку одного места багажа автобусами, которые работают в обычном режиме движения, в пригородном сообщении - 1,00 грн.; в междугородном внутриобластном сообщении до 100 км – 1 грн., 101 – 200 км – 1,50 грн., 201 – 300 км – 2,50 грн., свыше 300 км – 2,50 гривни.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области с 21 марта 2011 года действует тариф в автобусах внутриобластного сообщении в размере 0,22 грн. за 1 пассажиро-километр (без НДС) и 0,264 грн. за 1 пас. км.