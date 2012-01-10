ПЖД направила на ремонт Дома культуры и техники 4,1 млн. грн.

Приднепровская железная дорога направила на капитальный ремонт Дома культуры и техники локомотивного депо в городе Синельниково (Днепропетровская обл.) 4,1 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба дороги, после капитального ремонта Дом культуры и техники біл открыт накануне нового 2012 года.

Ремонтные работы на объекте начались в июле 2011 года силами ведомственного строительно-монтажного управления эксплуатационных работ № 1. В ходе ремонта, в частности, была проведена реконструкция крыши из металлических ферм и металлочерепицы, устройство новых перегородок, полов, дверей, заменены окна на металлопластиковые, утеплен и отделан фасад и цоколь здания, выполнены работы по обновлению электросети, сетей водоснабжения и канализации, установлены новые сантехнические приборы и современная система электроотопления.

Кроме того, было проведено благоустройство территории.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов. ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия. Уставный фонд ПЖД - 3 млрд. 334 млн. 371 тыс. грн.

Синельниково - крупный железнодорожный узел, население — около 32 тыс. человек.