В Одессе сгорела маршрутка. Водитель госпитализирован с ожогами

Сегодня в Одессе во время следования по 242-му маршруту неожиданно воспламенилось и сгорело маршрутное такси марки «Богдан».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Одесской области.

Как уточнили в МЧС, «происшествие случилось около 11 часов на Днепропетровской дороге, водитель вынужден был остановить машину из-за появившегося пламени в моторном отсеке между остановками «Марсельская» и «Академика Заболотного».

К счастью, никто из пассажиров, находившихся в салоне маршрутки, не пострадал. Хотя, по свидетельствам очевидцев, некоторые из них выбирались из салона горящей маршрутки через окна.

«Прибывшие к месту происшествия несколько машин с пожарными расчетами быстро потушили горевшую маршрутку. Госпитализирован с ожогами только водитель, который пытался сбить пламя. Угрозы для его жизни, по оценке медиков, нет», - добавили в МЧС.

Сейчас сотрудники специализированной лаборатории МЧС устанавливают причины происшествия.