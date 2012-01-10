МВД обещает обнародовать обстоятельства резонансной аварии в Хмельницкой области

В Министерстве внутренних дел Украины обещают в ближайшее время обнародовать результаты проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области со смертельным исходом с участием Toyota Land Cruiser, которую ранее арендовала Тернопольская облгосадминистрация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир ПОЛИЩУК.

«У нас есть определенные наработки. Думаю, в течение нескольких дней начальник Следственного управления МВД сможет ответить на все вопросы», - сказал В.ПОЛИЩУК.

В то же время, по его словам, у следователей возникли определенные подозрения, что человек, который пришел в милицию и сообщил, что именно он находился за рулем иномарки, в действительности в момент совершения ДТП находился в другом месте.

«Есть обоснованные подозрения, что этого человека там не было. Но эта информация проверяется», - сообщил начальник УСО.

Кроме того, по словам В.ПОЛИЩУКА, если в ходе проверки выяснится, что кто-то из сотрудников милиции при оформлении ДТП скрыл какие-либо факты, то эти лица будут привлекаться к ответственности.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места происшествия скрылся.

1 января 2012 года в тернопольских интернет-изданиях появилась информация о том, что якобы в автомобиле Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей супругой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и сообщила, что В.ХОПТЯН вместе с супругой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и автомобиль возвращен владельцам, сообщили в УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

5 января уголовное дело по факту ДТП в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, было передан в Главное следственное управление МВД Украины.