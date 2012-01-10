Железные дороги в декабре ускорили оборот грузовых вагонов на 1,2%

Украинские железные дороги в декабре 2011 года ускорили оборот грузовых вагонов на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2010 года — до 5,76 суток.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), средний оборот груженого вагона в декабре 2011 года составил 2,99 суток.

Также железные дороги Украины снизили время простоя вагона под одной грузовой операцией на 5,8 часа по сравнению с плановым показателем — до 33 часов.

Простой вагона на одной технической станции снижен к плановому заданию в декабре 2011 года до 7,12 часов.

Протяженность грузового рейса вагона в декабре 2011 года в среднем составила 524,8 км.

Также железные дороги в декабре улучшили показатели использования локомотивного парка.

В частности, среднесуточный пробег локомотива вырос на 1,1% по сравнению с декабрем 2010 года — до 472 км, среднесуточная производительность локомотива выросла на 2,1% - до 1340 тыс. т/км брутто.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2011 года «Укрзализныця» ускорила оборот грузовых вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2,5% - до 5,5 суток, оборот груженого вагона в ноябре 2011 года составил 2,89 суток. Средняя протяженность рейса грузового вагона составила 507,9 км. Среднесуточный пробег локомотива в ноябре 2011 года составил 470 км.

Справка УНИАН. В 2010 году оборот грузового вагона к уровню 2009 года вырос на 12,3% по сравнению с 2009 годом — до 6,27 суток. Оборот груженого вагона составлял 2,98 суток.