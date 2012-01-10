Количество ДТП на железной дороге в 2011 г. снизилось на 21%

Количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных путях Украины в 2011 году снизилось на 20,8%, по сравнению с 2010 годом, - до 80 ДТП.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), количество пострадавших в ДТП на железнодорожных путях уменьшилось более чем в три раза — до 36 человек, количество погибших снизилось на 59 человек - с 73 до 14.

В частности, в 2011 году 66 ДТП произошло на переездах и 14 на колеях вне переездов.

Также в 2011 году зафиксирован 181 случай незаконного вмешательства в работу железных дорог - на 5,7% меньше, чем годом ранее.