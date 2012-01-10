ВОЛЯ включила в свои пакеты два новых спортивных канала

Компания ВОЛЯ добавила в свои пакеты два новых популярных спортивных канала - «Теннис» и «Баскетбол» производства компании «НТВ+».

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она отметила, что с включением новых каналов «Теннис» и «Баскетбол» в пакеты ВОЛИ, «спортивная линейка телеканалов стала шире и разнообразнее, лучше отвечает возрастающему спросу зрителей» на популярные именно в Украине спортивные состязания. В состав предлагаемых пакетов входят телеканалы с важнейшими турнирами по популярным в нашей стране видам спорта, а также специализированные спортивные каналы: «Футбол» и «Футбол +», «Наш Футбол», «Спорт 1» и «Спорт 2», Viasat Sport, ESPN Classic, Extreme Sports Channel, «Русский Экстрим», «Континентальная Хоккейная Лига», новые каналы – «Теннис» и «Баскетбол».

Генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик Франке отметил, что спортивные программы будут «в зоне особого внимания» компании в 2012 году. К тому же, по его словам, теперь, после успешного запуска пакета HD-каналов, ВОЛЯ в равной мере ориентируется на программы как в цифровом формате, так и в формате высокой четкости. «Добавлю, что стратегически важным спортом этого года для Украины является футбол, и уже в ближайшее время мы порадуем наших абонентов хорошими новостями», - сообщил Э.ФРАНКЕ.

Компания ВОЛЯ обращает внимание, что подписчикам базового пакета «Україна і світ» теперь доступен премиальный спортивный канал Viasat Sport, который заменил в данном пакете Eurosport; в пакете «Спорт» телеканалы «Теннис» и «Баскетбол» заменили каналы Motors TV и Eurosport 2, срок действия договоров с которыми истек 31 декабря 2011 года.

Как сообщила А.СИГДА, в будущем, при условии достижения договоренностей между ВОЛЕЙ и Eurosport о новых более приемлемых условиях добавления этих каналов в пакеты, сотрудничество между компаниями продолжится.

Справка УНИАН. На новом канале «Теннис» телезрителям будут доступны трансляции турниров «Большого Шлема», серии «Мастерс», кубки «Дэвиса» и «Федерации», решающие матчи других турниров, а также тематические и авторские программы, мастер-классы со звездами, тестирование экипировки, прогнозы и ретроспективы и др.

На канале «Баскетбол» транслируются матчи NBA – сильнейшей баскетбольной лиги мира, чемпионаты мира, баскетбольная Евролига, матчи NCAA, авторские программы: «Высокая Европа», «Неделя NBA», «Щит и мяч», «NBA Накоротке», 15-минутные новостные блоки NBA LIVE и др.

ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.