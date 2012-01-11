Донецкая ЖД в 2011 году отремонтировала 355 км пути

Донецкая железная дорога (ДЖД) в течение 2011 года различными видами ремонта оздоровила 355,1 км пути, в том числе модернизировала 86,2 км, провела капитальный ремонт на 103,6 км, средний ремонт - на 109,5 км и комплексно-оздоровительный - на 55,8 км.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, также в 2011 году были заменены на новые 136 комплектов стрелочных переводов, из них на железобетонных брусьях — 116 комплектов, отремонтировано средним ремонтом 80 комплектов стрелочных переводов.

Самые масштабные работы проводились на участке, где планируется внедрить ускоренное движение пассажирских поездов к Евро-2012, входящем в транспортный коридор ускоренного движения Львов—Киев—Харьков—Донецк. Здесь проводились ремонтно-путевые работы по формированию профиля пути для обеспечения скоростного режима движения со скоростью 120-160 км/ч как на перегонах, так и по станциям, проводились работы по выпрямлению кривых на участках до необходимых радиусов, проводилась переукладка стрелочных переводов на пологие, т. д.

В частности, в 2011 году различными видами ремонта на Лозовском направлении оздоровлено 191,6 км пути, в том числе модернизировано 86,2 км, капитальный ремонт проведено на 10,0 км, средний — на 44,6 км и комплексно-оздоровительный — на 50,8 км.

Справка УНИАН. Ремонт путей осуществляются согласно программе развития транспортных коридоров и ускоренного движения в Украине. Современная технология предусматривает замену верхнего строения пути (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительными машинами и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожного пути увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи.