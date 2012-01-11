Белорусская ж/д планирует завершить электрификацию участка Осиповичи–Жлобин в декабре 2012 г.

Минск. Белорусская железная дорога планирует завершить электрификацию участка Осиповичи–Жлобин в декабре 2012 года, что позволит организовать движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке на электротяге.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре БЖД, таким образом будет завершена реализация первого этапа масштабного инвестиционного проекта по электрификации железнодорожных линий на участках Гомель–Жлобин–Осиповичи и Жлобин–Калинковичи.

В пресс-центре отметили, что в ходе подготовки к реализации второго и третьего этапов проекта ведутся проектно-изыскательские работы по электрификации участков Гомель–Жлобин (86 км) и Жлобин–Калинковичи (101 км).

«Также продолжается выполнение проектно-изыскательских работ по электрификации участка Молодечно–Гудогай–Госграница в рамках реализации совместного проекта с АО «Литовские железные дороги» по электрификации направления Молодечно–Гудогай–Госграница–Кяна–Н.Вильня. Планируется, что в феврале текущего года УП «Белжелдорпроект» завершит работу над архитектурным проектом «Электрификация направления Молодечно–Гудогай–Госграница», что позволит приступить к выбору генерального подрядчика на строительство объекта на конкурсной основе», - подчеркнули в пресс-центре БЖД.

Как отметили в пресс-центре БЖД, электрификация участков Гомель–Жлобин–Осиповичи и Жлобин–Калинковичи и последующий перевод на электротягу движения грузовых и пассажирских поездов позволит на 26% снизить себестоимость перевозок и на 15% сократить потребление топливно-энергетических ресурсов. Будет существенно улучшена экологическая обстановка на прилегающих территориях. Кроме этого, на 24% увеличится техническая и маршрутная скорости движения поездов, на 54% возрастет производительность грузовых локомотивов. Белорусская железная дорога завершит электрификацию участка Осиповичи-Жлобин в декабре 2012 года

Справка УНИАН. Проект по электрификации участков Гомель–Жлобин–Осиповичи и Жлобин-Калинковичи реализуется в рамках Государственной программы развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Согласно программы, на участках Осиповичи–Гомель, Жлобин–Калинковичи и Молодечно–Гудогай–Госграница будет электрифицировано 387 км железнодорожных линий.