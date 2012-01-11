Железные дороги Украины в декабре увеличили среднесуточную загрузку на 9%

По итогам эксплуатационной работы за декабрь 2011 года железные дороги Украины увеличили среднюю ежесуточную нагрузку на 9,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. – до 1,088 млн. тонн грузов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), лидером по увеличению среднесуточной загрузки стала Юго-Западная железная дорога, где этот показатель вырос на 43,2%, по сравнению с декабрем 2010 года.

Среднесуточная загрузка выросла на Южной железной дороге — на 15,7%, Львовской — на 12,3%, Одесской — на 6,7%, Приднепровской — на 6%, Донецкой — на 4,9%.

В течение декабря 2011 года в среднем за сутки выгружалось около 17,3 тыс. вагонов — на 7,4% больше уровня декабря 2010 года.

«Улучшение показателей эксплуатационной работы железных дорог произошло благодаря эффективной организации перевозочного процесса и более рациональному использованию подвижного состава», - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

Справка УНИАН. Украинские железные дороги в декабре 2011 года ускорили оборот грузовых вагонов на 1,2%, по сравнению с аналогичным показателем 2010 года, — до 5,76 суток. Средний оборот груженого вагона в декабре 2011 года составил 2,99 суток. Протяженность грузового рейса вагона в декабре 2011 года в среднем составила 524,8 км.

В 2010 году оборот грузового вагона вырос на 12,3%, по сравнению с 2009 годом, — до 6,27 суток. Оборот груженого вагона составлял 2,98 суток.