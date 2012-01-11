Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2011 году увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом — до 153 млн. тонн грузов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба дороги, всего в течение 2011 года ДЖД погрузила 39% общих объемов всех железных дорог Украины.

Cреднесуточная погрузка на ДЖД в 2011 году составила 419 тыс. тонн.

Грузооборот за 2011 год вырос на 9,7% по сравнению с 2010 годом - до 41 390 млн. т/км.

Также Донецкая железная дорога сообщила, что 55,1% грузов, перевезенных по ДЖД, составил каменный уголь - в течение года его погружено 84,378 тонн (в среднем за сутки — 231 тыс. тонн, или 3369 вагонов).

Кроме этого, одними из основных грузов были черные металлы — 16,849 млн. тонн, флюсы — 13,007 млн. тонн, кокс – 9,977 млн. тонн, нефтепродукты — 4,595 млн. тонн, строительные материалы — 4,318 млн. тонн и др.

Средний вес грузового поезда брутто составил 3295 тонн. Средняя техническая скорость составила 38,8 км/ч. Средний пробег локомотива составил 396 км в сутки.

Справка УНИАН. В 2010 году Донецкая железная дорога отправила 142,36 млн. тонн грузов, что составляет 39,8% от общего объема грузов железных дорог Украины.

Cреднесуточная погрузка в 2010 году составляла 390 тыс. тонн - на 8,3% больше, чем в 2009 году.

Средний вес грузового поезда брутто в 2010 году составил 3303 тонны - на 1,5% больше, чем в 2009 году.