Метро на Троещину построят столичные предприятия за средства инвесторов

Четвертая ветка киевского метрополитена, которая обеспечит подземным сообщением самый большой жилой массив столицы, будет строиться по схеме государственно-частного партнерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, распоряжения о включении указанного проекта в перечень объектов, которые нуждаются в привлечении инвестиций, подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

«Это будет прецедент финансирования такого масштабного инфраструктурного проекта с привлечением инвестора не только для Киева, но и для Украины вообще. Строить четвертую ветку метро мы будем по схеме государственно-частного партнерства – в ближайшее время состоится конкурс, и уже в этом году мы сможем приступить к реализации проекта», – сообщил А.ПОПОВ.

По его словам, заказчиком подготовительных работ по реализации проекта станет коммунальное предприятие «Киевсистемоменеджмент». А к непосредственному строительству четвертой ветки подземки активно будут приобщаться именно столичные предприятия – как производители стройматериалов, так и подрядные организации.

Председатель КГГА отметил, что строительство такого масштабного инфраструктурного объекта не только существенно улучшит транспортную ситуацию в нашем городе, но и обязательно станет мощным толчком для развития экономики столицы.

“Вероятно инвестор, который приобщится к реализации проекта, будет иностранным, однако строить будем пытаться максимально собственными силами, отдавая преимущество самым качественным стройматериалам и услугам именно киевских предприятий», – заверил А.ПОПОВ.

Он информировал, что проекты участков Подольско-Вигуровской линии метрополитена от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная» с ответвлением в сторону жилого массива Вигуровщина-Троещина, а также строительство I очереди Левобережной линии метрополитена Троещина-Осокорки от ул. Милославская до станции метрополитена «Левобережная» с электродепо «Троещина» уже разработаны и утверждены сессией Киевсовета. Сейчас продолжаются проектные и подготовительные работы.