Крюковский ВСЗ в 2011 году уменьшил выпуск пассажирских вагонов на 33,3%

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг Полтавской обл.) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, уменьшило выпуск пассажирских вагонов на 33,3%, или на 14 вагонов - до 28 шт.

Об этом УНИАН сообщил глава наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, количество уменьшения объемов производства пассажирских вагонов связано с отсутствием покупателей.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10 750 шт.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов.