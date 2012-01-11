«Борисполь» привлечет у «Укргазбанка» кредитную линию на 50 млн. долларов

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» привлечет в 2012 году кредитную линию в размере 50 млн. долларов у ПАО АБ «Укргазбанк».

Об этом сказано в сообщении об акцепте предложения в рамках соответствующих торгов, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, линия привлекается на 2012 год.

Стоимость обслуживания кредита составит 224 млн. грн.

Привлеченные средства будут направлены для своевременного финансирования строительства нового терминального комплекса D.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.

В настоящее время аэропорт «Борисполь» проводит реконструкцию и строительство нового терминального комплекса D запланированной пропускной способностью 3 тыс. чел. Запланированный ввод в эксплуатацию – конец 2011 – начало 2012 года.

Строительство терминала финансируется за счет средств кредита, предоставленного Японским банком JBIC (167 млн. долл.), и собственных средств аэропорта. В ноябре 2011 года Кабинет министров Украины увеличил стоимость строительства терминального комплекса D на 16% - до 856 млн. грн.

ПАО АБ "Укргазбанк" (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 92,9998%.