Тарифы на перевозки грузов по железной дороге за 2011 г. выросли на 13%

Тарифы на перевозки грузов железнодорожным транспортом за 2011 год выросли по сравнению с 2010 годом на 13,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, тарифы на перевозку угля выросли на 12,9%, железной руды — на 14,6%, минерально-строительных грузов — на 13%, черных металлов — 14,7%, химических и минеральных удобрений — на 12,9%.

Кроме того, тарифы на перевозку кокса за 2011 год выросли на 14,4%, химических грузов (лакокрасочных материалов, клея, оксидов, т.д.) - на 13%, зерна и продуктов помола — на 8,4%, лесных грузов (лесо- и пиломатериалов) — на 13,1%, цемента — на 12,9%.

Справка УНИАН. За период с 2003 по 2011 год максимальный рост тарифов на перевозки грузов был зафиксирован по итогам 2008 (на 49%) и 2005 (на 39,3%) годов.