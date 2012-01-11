АМКУ разрешил «Азовобщемашу» арендовать ЦИК аэропорта “Мариуполь” на 49 лет

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Азовобщемаш» (входит в ПАО «Азовмаш», Мариуполь, Донецкая обл.) арендовать целостный имущественный комплекс коммунального предприятия «Аэропорт Мариуполь» сроком на 49 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Азовмаша».

В сообщении отмечается, что такое решение было принято в целях оказания помощи городу, на который были переложены обязанности по содержанию аэропорта. Финансирование объекта будет обходиться арендатору, как минимум, в 800 тыс. грн. в месяц.

Подписание договора аренды планируется на конец января 2012 года.

По информации помощника президента ПАО «Азовмаш» Константина ИВАЩЕНКО, возобновление рейсов на Киев и Москву потребует немало усилий и средств. Также сегодня рассматривается вопрос организации воздушного сообщения с Афинами, «возможно, будет сделан упор на авиаспорт».

Справка УНИАН. ПАО «Азовобщемаш» входит в группу «Азовмаш», осуществляющую управление ведущими мировыми производителями и разработчиками грузовых вагонов и платформ, конвертерного, доменного, горнорудного, кранового оборудования, бронетехники, автотопливозаправщиков и перевозчиков, заправочной космической техники: ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ОАО «Мариупольский термический завод».

В состав акционеров ОАО “Азовмаш” в 2011 году вошел народный депутат Украины Юрий ИВАНЮЩЕНКО, который ранее выступал инвестором предприятия.

Аэропорт в г. Мариуполь начал строиться в 1967 году; до 1993г. аэропорт «Мариуполь» находился в составе Донецкого объединенного авиаотряда.

1 ноября 2001 г. аэропорт «Мариуполь» был передан в долгосрочную аренду в ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» и являлся структурным подразделением ОАО «ММК им. Ильича», которое провело масштабную реконструкцию аэропорта, вследствие чего его пропускная способность увеличилась до 200 пассажиров в час.

26 мая 2004 г. аэропорт получил статус международного.

В 2004 году через аэропорт было перевезено 11 тыс. пассажиров; в 2006 году было перевезено 18 тыс. пассажиров, а в 2007 году более 20 тыс. С 2009 года из аэропорта Мариуполь не осуществляется регулярных рейсов.

В начале 2011 года аренда была прекращена, и аэропорт был возвращен в коммунальную собственность города Мариуполя.