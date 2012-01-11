В Украине вводится новая классификация автодорог

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 4203-VI "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» относительно классификации автомобильных дорог общего пользования», принятый Верховной Радой Украины 20 декабря 2011 года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, согласно новой классификации автомобильные дороги государственного значения делятся на международные, национальные, региональные и территориальные дороги, а местного значения - на областные и районные дороги.

Ранее территориальные автодороги имели статус местного значения.

Перечни дорог государственного и местного значения, в том числе их участков, которые совмещаются с улицами городов и других населенных пунктов, утверждаются соответственно правительством, Советом министров АР Крым и областными государственными администрациями один раз в три года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.