В ряд законов в сфере телевидения и радиовещания внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере телевидения и радиовещания».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 248 народных депутатов из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что заключение о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом Украины для потребностей телерадиовещания предоставляется по заказу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На основании решения о создании канала вещания, сети вещания или многоканальной телесети, которая предусматривает использование радиочастотного ресурса Украины, Национальный совет обращается с заказом о разработке заключения относительно возможности и условий пользования радиочастотным ресурсом для потребностей телерадиовещания в порядке, определенном Законом Украины “О радиочастотном ресурсе Украины”. После получения такого заключения Национальный совет объявляет соответствующий конкурс (конкурсы) на получение лицензии (лицензий) на вещание.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.