В Херсоне планируют построить путепровод стоимостью до 150 млн. грн.

В Херсоне до конца текущего года планируют построить путепровод, который соединит две части города, стоимостью до 150 млн. грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Анатолий ХОМЕНКО на специальном совещании по вопросу реализации данного проекта в Херсонской ОГА.

"Председатель областной государственной администрации, Николай Михайлович (КОСТЯК – УНИАН) поставил четкую задачу - до конца года открыть мостовой переход", - отметил А.ХОМЕНКО.

Как сообщил на совещании А. ХОМЕНКО, автомобильный мостовой переход через железнодорожные пути в районе Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег рассматривался 1968 году и был запроектирован Генеральным планом развития г. Херсона в 1986 году. В 1989 году было начато проектирование перехода НИИ «Мосдорпроект», но проектирование не было завершено. После 1992 года вопрос относительно строительства мостового перехода был поднят в 2002 году, во время обновления Генерального плана г. Херсона. Мостовой переход был предусмотрен в Генеральном плане 2003 года, и при коррекции его в 2008 году.

Планируется, что мостовой переход будет соединять между собой спальные районы города - Таврический, Северный и жилой район ХБК в районе улицы Залаэгерсег.

Строительство мостового перехода решит транспортный вопрос и в центральной части города, разгрузив это направление за счет перенаправления транспортных потоков из западной и северной части города на восточное направление.

Ориентированная стоимость строительства на 2008 год составляла около 600 млн. грн. Однако после проведения концептуального конкурса на лучшее предложение мостового перехода было предложено проектное решение, которое значительно упростило концепцию путепровода, путем перевода транспортных потоков с мостовых переходов в подземные тоннели, что снизило его стоимость до 120-150 млн. грн.

Стоимость разработки нового проекта также в 2 раза дешевле первого – 3,6 млн. грн., вместо 7-8 млн. грн.

Также планируется привлечь для реализации проекта местные предприятия, например, уникальный докостроительный завод «Паллада», который может построить водостойкие железобетонные конструкции для тоннелей.

Финансирование данного проекта планируется из городского и центрального бюджетов на основе софинансирования.

По результатам совещания принято решение выйти на вопрос о концепции строительства до конца января.