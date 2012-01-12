Верховная Рада урегулировала вопросы международных автомобильных перевозок

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно упорядочения международных автомобильных перевозок».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 267 народных депутатов из 409 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что к международным перевозкам пассажиров и грузам допускаются транспортные средства, на которые есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности движения и экологической безопасности стран, на территорию которых предусмотрен въезд, лицензионная карточка на транспортные средства для перевозки пассажиров и транспортные средства для перевозок опасных грузов (только для транспортных средств перевозчиков-резидентов), а также национальные регистрационные документы, документы страхования, номерные и опознавательные знаки.

Автомобильным перевозчиком, осуществляющим перевозку грузов на договорных условиях, является субъект хозяйствования, который в соответствии с законодательством предоставляет услугу согласно договору о перевозке груза транспортным средством, которое используется на законных основаниях. Для выполнения перевозок опасных грузов автомобильный перевозчик должен получить соответствующую лицензию.

Автомобильные перевозчики, водители должны иметь и предъявлять лицам, уполномоченным осуществлять контроль на автомобильном транспорте и в сфере безопасности дорожного движения, документы, на основании которых выполняют грузовые перевозки.

Документами для осуществления внутренних перевозок грузов являются:

для автомобильного перевозчика - документ, который удостоверяет использование транспортного средства на законных основаниях, другие документы, предусмотренные законодательством;

для водителя - удостоверение водителя соответствующей категории, регистрационные документы на транспортное средство, товарно-транспортная накладная или другой определенный законодательством документ на груз, другие документы, предусмотренные законодательством.

В случае перевозки опасных грузов, кроме документов, предусмотренных частью второй этой статьи, обязательными документами также являются:

для автомобильного перевозчика – лицензия на предоставление соответствующих услуг;

для водителя - лицензионная карточка, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке определенных опасных грузов, свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, письменные инструкции на случай аварии или чрезвычайной ситуации.

В случае перевозки грузов с превышением габаритных или весовых ограничений обязательным документом также является разрешение, которое дает право на движение по автомобильным дорогам Украины, выданное компетентными уполномоченными органами, или документ о внесении платы за проезд большегрузных (крупногабаритных) транспортных средств, если превышение параметров весовых или габаритных ограничений над определенными законодательством составляет менее семи процентов».

Водители транспортных средств, которые принадлежат резидентам или нерезидентам Украины, обязаны допускать к проверке тахографов должностных лиц центрального органа исполнительной власти, которая обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, предоставлять им регистрационные листки режима труда и отдыха водителей - тахокарты, а также в случае, если в транспортном средстве используются цифровые тахографы, распечатывать на бумажном носителе информацию о работе и отдыхе водителей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.