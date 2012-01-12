Дополнительные квоты для украинских перевозчиков предоставили 13 стран

В 2011 году дополнительные квоты разрешений для украинских международных автоперевозчиков предоставили 13 стран.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, годовые квоты разрешений для Украины увеличили Финляндия - на 2850 штук, Турция - на 5000 штук, Азербайджан - на 300 штук, Италия - на 1300 штук, Македония - на 400 штук, Чехия - на 2000 штук, Греция - на 1060 штук, Словакия - на 2900 штук, Сербия - на 600 штук, Латвия - на 500 штук, Словения - на 650 штук, Румыния - на 8000 штук, Венгрия - на 3000 штук.

Предложения об обмене дополнительными разрешениями на 2011 год направлялись в Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Чехию. Ведутся переговоры по внесению изменений в Соглашения о международных автомобильных перевозках с Латвией, Арменией, Турцией, Финляндией, Российской Федерацией, Румынией, Словакией, Венгрией.

Минифраструктуры отмечает, что в целом в 2011 году объемы грузовых перевозок, которые осуществляют украинские перевозчики в международном сообщении, увеличились.

В то же время, ведомство не приводит данных о динамике показателя.

Напомним, что ранее Минифраструктуры сообщало в 2011 году об увеличении годовой квоты разрешений на международные перевозки 12 странами.