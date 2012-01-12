Международные автоперевозчики угрожают забастовкой в случае невнесения изменений во вступающий в силу с 17 января закон №4025 о гуманизации (декриминализации), который позволяет таможенным органам за неправильно оформленные отправителем грузов документы конфисковывать транспортные средства и налагать непомерные штрафы на перевозчиков.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщили представители Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП), комментируя возможные последствия для автоперевозчиков внесения изменений в статью 325 действующего Таможенного кодекса, которые вносит закон о гуманизации (декриминализации).

«С 17 января вступает в силу редакция статьи, которая предусматривает за предоставление таможенных документов (сопровождающих груз - УНИАН), которые содержат неправдивую информацию, конфискацию транспортного средства, конфискацию груза и штрафы в размере 100% стоимости груза. При этом ответственность возлагается на того, кто подает документы — на перевозчика, хотя составлением этих документов занимается не он, а отправитель», - сказал вице-президент АсМАП Юрий КУЧИНСКИЙ.

Он также отметил, что закон не разъясняет, что именно в случае перевозок считать «неправдивой информацией».

«В документах может быть указано, что перевозятся мужские ботинки, но не указано, что они со шнурками, а это даст возможность трактовать информацию как «неправдивую», конфисковать транспортное средство и наложить на водителя огромный штраф», - сказал он.

По словам Ю.КУЧИНСКОГО, изменения в Таможенный кодекс противоречат международным нормативам и конвенциям, к которым присоединилась Украина, и которые регламентируют ответственность перевозчиков только за количество мест, их маркировку и упаковку.

Секретарь Совета АсМАП Сергей ЧАЛЫЙ сообщил, что на сегодня создан забастовочный комитет, который будет принимать решение о проведении забастовки «после первого же прецедента, который будет создан таможней, по изъятию транспортного средства с возможной его последующей конфискацией».

«Изъятие транспортного средства на время проверки правдивости данных, которые содержатся в сопровождающих груз документах, будет поводом для радикальных действий. Фактически это задержка транспортного средства», - сказал он.

При этом он отметил, что транзитный статус дает Украине более 520 тыс. иностранных перевозчиков в год, каждый из которых оставляет в Украине не менее 100 евро.

«Изменения в Таможенном кодексе заставят их искать другие маршруты, минуя Украину. Убытки от потери транзитного статуса будут огромными», - сказал С. ЧАЛЫЙ.

По словам главы Центрального комитета профсоюзов работников транспорта и дорожного хозяйства Олега ХМАРНОГО, данная норма закона о гуманизации может привести к сворачиванию бизнеса международных перевозок и потерей Украиной статуса транзитного государства.

«Трудовые коллективы требуют от государственных мужей собраться и принять меры, чтобы отрасль не пострадала», - сказал он.

В то же время, по словам директора организационно-распорядительного департамента, члена коллегии Государственной таможенной службы Украины Виктора БОНДАРЯ, на сегодня новая редакция статьи отвечает европейским нормам производства в делах по контрабанде, избавляя от уголовной и усиливая административную ответственность. В то же время, во время «доработки законопроекта возникли некоторые технические разногласия и нестыковки», которые будут устранены в течение одного-трех месяцев.

«Мы возьмем на контроль составление протоколов, будем отслеживать их и искать виновных среди отправителей и получателей, а не среди перевозчиков», - сказал он.

Кроме того, В. БОНДАРЬ отметил, что согласно новым законодательным нормам и административному судопроизводству задержанное таможней транспортное средство «будет стоять неделю-две, пока суд не примет решение, а не полгода, как это было раньше».

По его словам, на основании статьи 352 Таможенного кодекса в 2010 году таможенной службой было составлено 5 тыс. протоколов, в 2011 году — 1,5 тыс. протоколов, из них в отношении перевозчиков — 116. Кроме того, было на основании этой статьи таможенниками в 2010 году было конфисковано 19 грузовых автомобилей, в 2011 году — 9 грузовых автомобилей.

Как сообщалось, Закон №4025 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» предусматривает санкции в виде штрафа за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы. Штраф может быть заменен судом другим наказанием только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.