Сегодня в Беларуси во время ДТП пострадали 11 граждан Украины

В МИД Украины подтверждают, что сегодня в Беларуси вблизи границы с Россией произошло ДТП, в котором пострадали 11 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, сегодня на трассе Брест - Минск произошло ДТП при участии белорусского автомобиля МАЗ и украинского микроавтобуса «Рено Траффик», в котором находились 11 граждан Украины, следовавших в Россию.

В результате ДТП двое граждан Украины были госпитализированы, а 9 отказались от госпитализации.