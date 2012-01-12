Кабмин одобрил проект соглашения о мореплавании в Азовском море и Керченском проливе

Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соглашение одобрено распоряжением Кабмина № 1344-р от 28 декабря 2011 года.

Согласно соглашению, для осуществления мониторинга судоходства в регионе Украина и Россия будут осуществлять обмен данными автоматических идентификационных систем (АИС).

Кроме того, соглашение предусматривает взаимопризнание Украиной и Россией национальных документов (свидетельств), подтверждающих соответствие судов и экипажей национальным требованиям безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов для районов плавания в Азовском море и Керченском проливе.

От украинской стороны соглашение подпишет вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Ведомство не уточняет сроков подписания соглашения.