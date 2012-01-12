Убытки железных дорог от пригородных пассажирских перевозок выросли на 11%

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составляют 3,1 млрд. грн., что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), расходы на пригородные пассажирские перевозки будут покрыты доходами от этой деятельности на 11,82% (в 2010 году - на 11,77%)

Всего в течение 2011 железными дорогами Украины в пригородном сообщении перевезено 363, 7 млн. пассажиров, в том числе 54,4 млн. пассажиров льготных категорий.

Убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в 2011 году выросли на 13,6% по сравнению с 2010 годом - до 303,6 млн. грн.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн. грн.

Пресс-служба «Укрзализныци» отмечает, что основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.