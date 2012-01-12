ЛЖД планирует назначить дополнительные поезда в Трускавец к Евро-2012

В рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года Львовская железная дорога изучает вопрос назначения дополнительных поездов в направлении Львов - Трускавец - Львов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, эти планы вызваны ожиданиями, что в Трускавце будет проживать значительное количество футбольных болельщиков, которые приедут в Украину на время проведения чемпионата Европы.

Сегодня на участке Львов - Трускавец ежедневно курсирует четыре пары поездов повышенного комфорта.

С целью перевозки болельщиков в дни проведения во Львове футбольных матчей Евро-2012 железная дорога планирует назначить дополнительно две пары поездов по маршруту Львов - Трускавец - Львов, а в случае необходимости - и еще одной пары.

Дополнительные поезда будут курсировать без заезда на станцию Стрый с технической остановкой на станции Дрогобыч. Ориентировочное время в пути составит 1 час. 30 мин.