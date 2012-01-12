ПЖД в 2011 г. увеличила перевозку грузов до 116,7 млн. тонн

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД, в частности, в 2011 году было перевезено 14,2 млн. тонн каменного угля, 1,1 млн. тонн кокса, 3,5 млн. тонн флюсов, 64,5 млн. тонн железной и марганцевой руды (в том числе на экспорт - 24,6 млн. тонн), 13,6 млн. тонн черных металлов, 5,1 млн. тонн строительных грузов, более 3 млн. тонн промышленного сырья и формовочных материалов, 1,1 млн. тонн цемента, 1,3 млн. тонн зерна, 1,6 млн. тонн граншлака, 1,5 млн. тонн химикатов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2010 году Приднепровская железная дорога перевезла 110,354 млн. тонн грузов.