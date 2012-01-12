Зарплата работников транспортной отрасли в 2011 году выросла на 13,4%

Среднемесячная заработная плата по предприятиям Министерства инфраструктуры Украины в 2011 году выросла на 13,35% по сравнению с 2010 годом — до 2853 грн. в месяц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, заработная плата на предприятиях морского и речного транспорта выросла на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 4,5 тыс. грн.

Среднемесячная заработная плата работников «Укрпочты» в 2011 году выросла на 11,4% - до 1497 грн.

Зарплата работников «Укрзализныци» выросла на 14,2%, в то же время, заработная плата на предприятиях железнодорожного транспорта возросла на 26,2% - до 2 682 грн.

Зарплата специалистов, работающих на предприятиях авиационного транспорта, в 2011 году выросла на 15,4% - до 8496 грн.

Максимальный рост заработной платы был зафиксирован на предприятиях автомобильного транспорта, где среднемесячная заработная платы выросла на 26,4%. При этом пресс-служба не уточняет, до какого уровня выросла зарплата на автотранспортных предприятиях.

Также ведомство не уточняет размер зарплаты в сфере дорожного строительства, указывая только, что заработная плата здесь выросла на 7,4% по сравнению с 2010 годом.

Всего по данным Мининфраструктуры, в отрасли работает 523,956 тыс. человек.