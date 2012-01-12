Железные дороги Украины увеличили среднюю ежесуточную нагрузку на 8,6%

Железные дороги Украины в 2011 году увеличили среднюю ежесуточную нагрузку на 8,6% по сравнению с 2010 годом — до 1,065 млн. тонн грузов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, среднюю ежесуточную нагрузку Донецкая железная дорога увеличила на 7,5%, Приднепровская — на 5,7%, Южная — на 6,9%, Юго-Западная — на 19,2%, Одесская — на 13,3%, Львовская — на 12,3%.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в 2011 году в среднем на железных дорогах Украины выгружалось около 16,8 тыс. вагонов — на 8% больше, чем в 2010 году и на 1,8% больше, чем было запланировано.

Справка УНИАН. Украинские железные дороги в январе-ноябре 2011 года увеличили среднесуточную нагрузку вагонов на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года — до 1,62 млн. тонн. За 11 месяцев 2010 года украинские железнодорожники в среднем ежесуточно грузили 979,3 тыс. тонн грузов — на 11,1% больше, чем в январе-ноябре 2009 года.