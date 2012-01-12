В Крыму в ДТП пострадали глава Рескомприроды и руководитель Алуштинской СЭС

В Крыму временно отстраненный от исполнения обязанностей председателя Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Евгений БУБНОВ попал в аварию, он доставлен в больницу, угрозы для жизни чиновника нет.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник ГАИ Крыма.

Автомобили марки «БМВ» и «Дэу» столкнулись сегодня в Симферополе. Второй машиной управлял Е.БУБНОВ. По данным ГАИ, в аварии травмирован также водитель «БМВ» - глава Алуштинской СЭС Александр РАКИТОВ. Угрозы для жизни санврача нет.

Госавтонспекция выясняет причины ДТП.

Как сообщал УНИАН, Е.БУБНОВ был временно отстранен от должности на время следствия по делу о загрязнении неочищенными стоками Черного моря в районе Судака.