В Житомирской обл. частный перевозчик за 1 грн. в течение года будет возить учеников

В Житомирской области один из частных перевозчиков согласился за символическую плату - одну гривну - в течение 2012 года перевозить учеников и учителей Квитневой общеобразовательной школы Коростышевского района, которым нужен транспорт, чтобы добраться до учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в Житомирской облгосадминистрации, соответствующий договор с местной властью сроком на один год перевозчик Евгений САВИЦКИЙ заключил 12 января.

В сообщении также отмечено, что сейчас в Квитневой школе учатся 34 ученика. Ежедневно семеро из них нуждаются в транспорте, так как добираются из пяти разных сел, преодолевая от 3 до 8 километров. Такое же расстояние приходится преодолевать семерым воспитанникам дошкольного учебного учреждения и семерым педагогам из районного центра.

По словам заместителя председателя Коростышевской райгосадминистрации Игоря ДЖАМАНА, Государственной программой «Школьный автобус» на 2012 год «предусмотрено направление одного автобуса на Коростышевский район».

«Зато с появлением маршрутки, которая будет подвозить до Квитневой школы, с помощью частных перевозчиков в этом районе проблема подвоза решена. Если в район поступит еще 3 бюджетных школьных автобуса, мы сможем отказаться от услуг частных перевозчиков», - сказал чиновник.

В общем Житомирской области нужно еще более 100 новых школьных автобусов.