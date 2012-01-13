«Украэрорух» внедрил AFIS на девяти аэродромах Украины

Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») завершило внедрение аэродромного полетно-информационного обслуживания (AFIS) вместо аэродромного диспетчерского обслуживания воздушного движения на аэродромах «Бердянск», «Житомир (Озерное)», «Симферополь (Заводское)», «Керчь», «Херсон», «Тернополь», «Хмельницкий», «Северодонецк» и «Черкассы».

Как сообщает госпредприятие, внедрение AFIS дает возможность сократить расходы «Украэроруха» на обеспечение обслуживания воздушного движения в аэродромных зонах и оставить неизменным размер ставки платы за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома в 2012 году.

«Не будут увеличиваться соответствующие статьи расходов авиакомпаний на аэронавигационное обслуживание, что не повлечет роста цен на авиабилеты или ухудшения сервиса для пассажиров», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Внедрение AFIS на аэродромах гражданской авиации Украины обусловлено отсутствием потребности в обеспечении аэродромного диспетчерского обслуживания в тех аэродромных зонах, где не выполняются регулярные рейсы и низкая интенсивность воздушного движения. Органы AFIS обеспечивают на этих аэродромах полетно-информационное и аварийное обслуживание на русском и английском языках. Воздушное пространство вокруг аэродромов с предоставлением AFIS является неконтролируемым, в пределах аэродромных зон полетной информации установлен класс G воздушного пространства.

Государственная авиационная служба Украины планирует продолжить внедрение AFIS и на других аэродромах гражданской авиации, где предоставление аэродромного полетно-информационного обслуживания является более целесообразным чем диспетчерское обслуживание воздушного движения. В процессе этого будут учтены результаты эксплуатационных испытаний предоставления AFIS на упомянутых аэродромах, которые продлятся до июля 2012 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году, оно предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию.