«Украэрорух» разработал новое Положение об использовании воздушного пространства Украины

Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») по поручению Госавиаслужбы Украины разработало и предоставило на согласование проект новой редакции Положения об использовании воздушного пространства Украины.

Как сообщает предприятие, проект разработан в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины, Стандартов и рекомендованной практики ІСАО, законодательства Европейского Союза, документов Евроконтроля, во исполнение принятой Украиной Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз.

В частности, при разработке документа учтен опыт работы Государственной авиационной службы Украины, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины и пользователей воздушного пространства, касающийся вопросов организации и использования воздушного пространства за последние годы.

Кроме того, «Украэрорух» разработал и предложил проект нового документа - Правил использования воздушного пространства Украины.

При разработке проекта Правил, в частности, были учтены требования законодательства Европейского Союза и документов Евроконтроля, касающиеся усовершенствованного менеджмента воздушного пространства, являющегося ключевым вопросом дальнейшего развития Европейской сети организации воздушного движения.

«Администрация «Украэроруха» надеется, что Госавиаслужба, Мининфраструктуры и Минобороны Украины поддержат позицию экспертов «Украэроруха», касающуюся предложенного подхода в разработке основных нормативно-правовых актов Украины, регулирующих использование воздушного пространства Украины», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Справка УНИАН. Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году, оно предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию.