В Запорожской области 45 ж/д переездов находятся в ненадлежащем состоянии

В Запорожской области 45 железнодорожных переездов находятся в состоянии, не позволяющем осуществлять через них движение транспорта.

Как заявил сегодня в ходе селекторного совещания заместитель председателя Запорожской ОГА Петр ГОНЧАРУК, «сейчас в Запорожской области в ненадлежащем состоянии находятся 45 железнодорожных переездов. Все они не готовы для пропуска пассажирского транспорта и если не будут приведены в надлежащее состояние до конца января, мы не сможем подготовить паспорта маршрутов, проходящих через данные переезды, и провести конкурс на пассажироперевозки в районах Запорожской области. В этом случае люди будут лишены маршрутов, которыми пользуются ежедневно, что вызовет социальное напряжение».

По словам зампредседателя ЗОГА, не позволяющие осуществлять движение транспорта ж/д переезды сосредоточены на территории г. Запорожь, г. Энергодар и Гуляйпольского района Запорожской области.

Справка УНИАН. На территории Запорожской области в местах пересечения ж/д путей и автомобильных дорог функционирует 234 железнодорожных переезда.