Белорусская ж/д в 2011 году увеличила объем перевозки грузов на 9,2% - до 152,8 млн.т

По Белорусской железной дороге (БЖД) в 2011 году было перевезено 152,8 млн. т грузов, или 109,2% к уровню 2010 года. В том числе транзит грузов по белорусской магистрали составил 50,5 млн. т, что на 10,8% больше, чем в 2010 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в пресс-центре БЖД.

В пресс-центре отметили, что одним из важнейших направлений работы магистрали в прошлом году было развитие экспортного потенциала железнодорожного транспорта.

«В результате по итогам 2011 года объем вывоза грузов по Белорусской железной дороге на экспорт более чем в 2 раза превысил объем ввоза. Вывоз грузов по Белорусской железной дороге достиг 40,5 млн. т, что на 36,5% больше уровня 2010 года. В том числе вывоз химикатов увеличился по итогам 2011-го в 3 раза к уровню предыдущего года, нефтепродуктов – на 51,3%, строительных грузов – на 66,8%, лесных грузов – на 20,8%, химических и минеральных удобрений – на 15,1%», - сообщили на БЖД.

Также в 2011 году наблюдалась устойчивая тенденция роста объема грузоперевозок по Белорусской железной дороге в рамках Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. По итогам прошлого года по белорусской магистрали на экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан было перевезено 5,6 млн. т грузов, что превысило уровень 2010 года на 32,3%.