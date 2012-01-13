ДТП в Винницкой области: грузовик сбил зубра. Животное погибло
12:34, 13 января 2012Транспорт/Связь
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Возле с. Николаевка Литинского района Винницкой области водитель автомобиля "ДАФ" сбил зубра весом 500 кг.
Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в Винницкой области.
12 января в 3.30 на автодороге Гута-Калиновка-Турбов возле с. Николаевка 39-летний водитель автомобиля "ДАФ", житель с. Томашполь, совершил наезд на зубра.
В результате дорожно-транспортного происшествия животное погибло.
Как известно, зубры занесены в Красную книгу Украины.
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